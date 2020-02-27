Google çeviride 5 yeni dil: İşte o lisanlar...

Arama devi Google, çeviri hizmeti için sunduğu dil desteğini genişlettiğini duyurdu. Google Çeviri artık Tatarca, Türkmence, Uygurca, Kinyarwanda ve Odia dillerini de destekleyecek.





Donanım Haber'in aktardığına göre, Google Çeviri dört yıl sonra ilk kez dil seçeneklerini genişletti. Şirket yayınladığı blog yazısında Google Çeviri'nin artık Tatarca, Türkmence, Uygurca, Kinyarwanda ve Odia dillerini desteklediğini açıkladı.





Google Çeviri 108 dilde çeviri yapabilme yeteneğine sahip oldu.





Google'a göre yeni dil eklemenin zorluklarından biri internet üzerinde aynı dilde çok az miktarda içerik olması. Ancak Google bunu makine öğrenme teknolojisindeki gelişmeler ve Google Çeviri Topluluğunun aktif katılımıyla birlikte aşmayı başardığını söylüyor.





Söz konusu diller dünya çapında 75 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor.