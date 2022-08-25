Chrome, reklam engelleme özelliğini kaldırıyor, ortalık karıştı

SAMANYOLUHABER





Uzmanlar, Google manifestv2 üzerinde yapılacak söz konusu değişikliğin aslında reklam engelleme ve güvenlik performansını artırmaya yarayacağını söylese de eklenti üreticileri esas amacın reklam engelleyicileri işlemez hâle getirmek olduğu konusunda hemfikir.







Bu durumun sadece Google Chrome için mi yoksa aynı altapıyı kullanan diğer tüm tarayıcıları mı etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.





Ancek Ekşisözlük ve diğer popüler forum sitelerinde Google Chrome'a alternatif arayışları çoktan başladı bile.







Firefox, Opera ve Microsoft Edge öne çıkan alternatifler arasında.





2019 rakamlarına göre, dünya geneli reklam harcamaları toplamı 634 milyar $, 2020 yılında 587 milyar $ olurken (2019 yılına göre % 7,5 azalmış) 2021 yılında dünya geneli reklam harcamaları toplamının 620 milyar $ (2020 yılına göre % 5,6 artış) olacağı, 2022 yılında dünya geneli reklam harcamalarının 652 milyar $ olacağı tahmin ediliyor.





Bu dev pastanın yaklaşık %50'sini Google tek başına alıyor, dolayısıyla şirketin verdiği bu karar kendi reklam payını korumak için anlaşılabilir gibi görünse de, kullanıcıların bundan çok hoşlanmadıkları açık.







