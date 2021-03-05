Google Chrome vites büyütüyor

Google, Chrome kullananların yeni özellikleri (ve doğal olarak yeni sürümleri) daha hızlı almalarını sağlayacak, dört haftalık bir sürüm döngüsüne geçiş yaptığını duyurdu. Şimdiye kadar Google, her altı haftada bir Chrome güncellemesi yayınlıyordu ve bunu on yıldan fazla bir süredir yapıyor. Ama artık güncellemeler, 4 haftada bir gelecek.
İnternet devi, Chrome için test ve yayın süreçleri geliştikçe, kullanıcıların yeni özelliklerden daha hızlı yararlanabilmesi için yayın döngüsünü kısaltmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
Chrome Operasyonları Teknik Program Yöneticisi Alex Mineer, değişikliklerle ilgili olarak şunları söyledi: "Chrome'u geliştirmeye devam etmek ve kullanıcılarımıza en iyi güvenlik, kararlılık, hız ve basitliği sunmak bize çok heyecan veriyor."
Firma, Chrome OS içinse birden fazla kararlı sürüm seçeneği planladığını, ancak bunlarla ilgili birkaç ay boyunca herhangi bir bilgi paylaşmayacağını söyledi. Hazır olduğunda, Chrome OS yöneticilerine hangi seçeneklerin mevcut olduğu bildirilecek.