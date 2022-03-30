Samanyolu Haber /Teknoloji / Google Chrome'da kritik açık, güvenliğiniz için hemen bunu yapın... /30 Mart 2022 09:54

Google Chrome'da kritik açık, güvenliğiniz için hemen bunu yapın...

Google yayınladığı uyarıda, Chrome tarayıcısının kritik bir açığa sahip olduğunu ve bir siber saldırıya karşı tarayıcının güncellenmesi gerektiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Toplamda 3.2 milyar kullanıcıya ulaşan Google Chrome tarayıcısında 23 Mart'ta 'acil durum' ilan edilmesine neden olan önemli bir açık saptandı.

JavaScript motorunda yer alan ve CVE-2022-1096 adı verilen açık, hackerlar tarafından Google'dan daha önce tespit edildi. CVE-2022-1096'nın düzeltilmesi için 4 gün önce güvenlik yaması sunuldu.

Kullanıcıların tarayıcılarını 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümüne güncellemesi gerekiyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Google Chrome'da menüye girerek "Yardım" ve ardından 'Google Chrome hakkında' seçeneğine tıklayın. Eğer güncelleme mevcutsa otomatik olarak inmeye başlıyor. Güncelleme yüklendikten sonra tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Google, bugüne dek tek bir açığa özel acil durum ilan edip güncelleme yayımlamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google Chrome'da kritik açık, güvenliğiniz için hemen... Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:53