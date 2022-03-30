Google Chrome'da kritik açık, güvenliğiniz için hemen bunu yapın...

Toplamda 3.2 milyar kullanıcıya ulaşan Google Chrome tarayıcısında 23 Mart'ta 'acil durum' ilan edilmesine neden olan önemli bir açık saptandı.



JavaScript motorunda yer alan ve CVE-2022-1096 adı verilen açık, hackerlar tarafından Google'dan daha önce tespit edildi. CVE-2022-1096'nın düzeltilmesi için 4 gün önce güvenlik yaması sunuldu.



Kullanıcıların tarayıcılarını 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümüne güncellemesi gerekiyor.



Güncelleme nasıl yüklenir?



Google Chrome'da menüye girerek "Yardım" ve ardından 'Google Chrome hakkında' seçeneğine tıklayın. Eğer güncelleme mevcutsa otomatik olarak inmeye başlıyor. Güncelleme yüklendikten sonra tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.



Google, bugüne dek tek bir açığa özel acil durum ilan edip güncelleme yayımlamamıştı.