Google’da bir devir daha sona eriyor

Hizmetlerini ve servislerinden bazılarını hızla kapatmayı sürdüren Google’ın hedefinde bu kez müzik uygulaması var. Alınan yeni karara göre Google Play Music devri kapanıyor.





Google’ın kapatma kararı aldığı uygulamalar artıyor. Google, istediği kullanıcı hedefine ulaşmayan ya da gelecek planları arasında yer almayan uygulamaları kapatıyor.





Google, çevrimiçi müzik servisi sunmak için kullanıcılarına Google Play Music isminde bir uygulama yayınlamıştı. Bazı Android cihazlarda ön yüklü olarak gelen Google Play Music artık tarihe karışıyor.





Google aldığı karar ile Google Play Music’i kapattı. Google Google Play Music kullanıcılarına YouTube Music’e geçmeleri tavsiyesinde bulundu.





Bunun için Google, kullanıcılarına geçiş için bir kılavuz bile yayınladı.





Web Tekno'nun haberine göre tek bir tıkla Google Play Müzik'teki tüm veriler YouTube Music'e taşınabilecek.





Bunun için öncelikle YouTube Music uygulamasını Android ya da iOS cihazına indirmek gerekiyor. Bu nedenle Google Play Müzik sizi yeni geçiş aracı konusunda uyarıyor ve YouTube Music'i indirmeye yöneltiyor. Uygulamanın içindeyken tüm Google Play Müzik kütüphanesini taşımaya yönlendirme seçeneği olan bir başlık çıkıyor. Bu seçenekle birlikte verileri taşıma işlemine başlanıyor.





Google, tüm bu transfer sürecinin adım adım gerçekleşeceğini söylese de bütün işlem yaklaşık yarım saatte bitiyor.