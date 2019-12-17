Google’dan sonra Samsung krizi: Türkiye’ye sevkiyat durdu

Türkiye'de piyasaya sürülecek Android telefonlarda kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği uyarısında bulunan Google’dan sonra, Samsung’un Türkiye’ye akıllı telefon sevkıyatını durdurduğu belirtildi.







Samsung’un Türkiye'ye telefon modellerini getirmeyeceği öğrenildi. Henüz şirketten yapılmış bir resmi açıklama ise bulunmuyor.





YENİ MODELLERİ GETİRMEYECEK!





Samsung'un Google ile Rekabet Kurumu arasındaki sorun çözülene kadar Türkiye'ye yeni telefon getirmemesi bekleniyor.





Google tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için Rekabet Kurumu ile çalışmayı sürdürdükleri belirtilmiş, “İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik” demişti.





Google, bu durumun Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geldiğini açıklamıştı.





DAHA ÖNCE SATILAN TELEFONLAR ETKİLENMEYECEK





Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışmasının normal şekilde devam edeceğini ifade eden Google, şunları belirtmişti: “Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.”