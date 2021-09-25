Google’dan yeni hamle

Google’da TikTok veya Instagram Reels’ten video aramak şu anda mümkün değil ancak teknoloji şirketi bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladı.







Her iki platform da özellikle Shorts’un piyasaya sürülmesinden bu yana doğrudan Google’ın video platformu YouTube ile rekabet ediyor. Hatta TikTok da Instagram da yıllardır YouTube videolarının kendilerinden daha üst sıralarda yer alması konusunda endişeli.







Google bu sorunu gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Şirketlerin anlaşması halinde Tiktok ve Instagram videolarına Google üzerinden arama yaparak da ulaşmak mümkün olacak.





Google, ilk defa video alanındaki rakipleriyle bu özellik için iletişime geçmedi. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl özelliği test etmiş, ancak anlaşma sağlanamadığı için kullanıcılara sunamamıştı.