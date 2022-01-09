Google’de otel aramak, örgüt üyeliği için delil sayıldı

15 Temmuz'un ardından Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik soruşturmalardaki hukuk garabetlerine bir yenisi eklendi. Ankara Kızılcahamam’da bulunan Asya Termal Otel’in Google’da aratılması “örgüt üyeliği delili” sayıldı.







EŞİNİN TELEFONUNDA ÇIKAN AKTİFHABER UYGULAMASI DELİL SAYILMIŞTI





Ankara Barosu avukatlarından Gizay Dulkadir, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ‘sanığın eşinin kullanımında olan cep telefonunda “aktifhaber” isimli uygulamanın tespit edilmesi suç ve cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, sanık hakkındaki atılı suç yönünden örgütsel faaliyet ve delil olarak kabul edilemez’ şeklindeki kararını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapta, absürt bir ‘hukuki’ karara daha dikkat çekti.







TÜRKİYE’DE TEK TIKLA ÖRGÜT ÜYESİ OLUNUR





Dulkadir, Twitter hesabından Google aramasının “örgüt üyeliğine delil” sayıldığını şu ifadelerle aktardı: “Benim bir müvekkilimin gerekçeli kararında, Asya Termal Oteli google’da aratması örgüt üyeliğine delil olarak yazıyordu. Adamın google’dan otellere bakması örgüt üyeliğine delil sayıldı. Burası Türkiye Burada “tek tıkla” örgüt üyesi de olunur, kahraman da olunur. Yazık…”.







