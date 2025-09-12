Samanyolu Haber /Teknoloji / Google dev güvenlik devrimine imza attı /12 Eylül 2025 16:13

Google dev güvenlik devrimine imza attı

Google, Android cihazlarda Play Store dışından uygulama yükleme özelliğini kısıtladı. Artık kullanıcılar yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek.

SHABER3.COM

Google, Android’in en çok öne çıkan özelliklerinden biri olan Play Store dışından uygulama yükleme (sideloading) özgürlüğünü sınırlandırma kararı aldı. Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey tarafından duyurulan yeni kurallara göre, Android kullanıcıları bundan böyle yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek.

Şirket, bu uygulamayı “havaalanında kimlik göstermek kadar sıradan bir güvenlik önlemi” olarak tanımlarken, amacın kötü amaçlı yazılımları engellemek olduğunu savundu.

ANDROID RUHUNA AYKIRI TEPKİSİ

Ancak kullanıcılar ve tüketici hakları savunucuları, Android’de uygulama yüklemeden önce zaten çeşitli uyarılar ve ayar değişiklikleri gerektiğini hatırlatarak, bu yeni kuralın özgürlüğü kısıtlayan gereksiz bir müdahale olduğunu dile getirdi.
