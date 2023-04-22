Google, dolandırıcılar için uyardı… Sakın cevap vermeyin

“Tebrikler, 18,25 milyarıncı aramayı yaptınız. Lütfen aşağıdan ödülünüzü seçin.” Son derece güzel bir mesaj gibi olsa da aslında dolandırıcıların yeni taktikleri…





Google, şimdi bu tip ödül vadeden e-postalara karşı acil bir uyarı yayınladı. Google’ın e-posta hizmeti Gmail kullanıcılarına, 18,25 milyarıncı aramayı yaptıkları için bir ödül sunulduğunu iddia eden dolandırıcılar, anketle kullanıcıların kişisel verilerini ve kredi kartı bilgilerini topluyor.





Özellikle Avustralyalıların hedef alındığı dolandırıcılık için Google uyarılarda bulundu. Avustralya İstatistik Bürosu’na (ABS) göre, Avustralyalıların yüzde 65’i 2021-22 yılında dolandırıcıların bu tip teklifleriyle karşılaştılar.





“TEBRİKLER, ŞANSLI KULLANICI SİZSİNİZ”

Dolandırıcılar, Gmail kullanıcılarına; “Tebrikler! Şanslı Google kullanıcısı sizsiniz. Son 7 günlük kullanıcı verilerine göre, şanslı kullanıcı sizsiniz! Lütfen aşağıdan ödülünüzü seçin ve talimatları izleyerek talep edin” diye bir e-posta gönderiyor.





Ancak Google, bu tip bir ödüllendirme olduğunu reddetti. Şirket, kullanıcılardan çekiliş, piyango veya benzeri teklifler içeren e-postaları bildirmelerini istedi.





Avustralyalılar, 2022 yılı boyunca dolandırıcılık nedeniyle 3,1 milyar dolar kaybetti





ACCC (Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu) Başkan Yardımcısı Catriona Lowe, “Dolandırıcılar taktiklerinde giderek daha profesyonel hale geliyor. Bu yüzden dolandırıcılıkla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için hükümet, kolluk kuvvetler ve özel sektör arasında koordineli bir çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.





ABS Başkanı William Milne ise, “Kişisel Dolandırıcılık Anketi’nin sonuçları, 2021-22’de insanların yüzde 65’inin bir önceki yıla göre daha fazla, dolandırıcılardan teklif veya talep aldığını gösterdi” dedi. Milne sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl daha fazla insan dolandırıcılığa maruz kalırken, dolandırıcılığa yanıt verenlerin sayısının aslında 552 bine düştüğünü gördük. Anket, 2020-21’de yüzde 3,6 olan Avustralyalıların yüzde 2,7’sinin 2021-22’de bir dolandırıcılığa yanıt verdiğini gösteriyor.”