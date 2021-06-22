Samanyolu Haber /Teknoloji / Google durduruldu hatası neden oluyor, çözümü ne? /22 Haziran 2021 14:04

Google durduruldu hatası neden oluyor, çözümü ne?

Android cihaz sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası dolayısıyla cihazlarında oluşan kullanılabilirlik sorununu aşmaya çalışıyor. Xiaomi, Samsung ve diğer Android cihazlarda gözlemlenen Google sürekli duruyor hatası çözümü için arayışa geçen pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı.

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Google sürekli duruyor hatası, daha önce de android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen Google sürekli duruyor hatası, akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.
Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.
Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.


2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.
Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.


Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin
“Uygulamalar”a gidin
Google Play Store’u bulun
Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin
Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın
Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın
Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.
Ek Adımlar ( Yukarıdaki adımlardan sonra sorun çözülmezse aşağıdaki adımları deneyiniz)

Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin

Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.

Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.

Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.
Google Hesabını Tekrar Ekleyin


Ayarlar”ı açın
“Hesaplar”a girin
Google’ı seçin
Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin
Telefonu yeniden başlatın
Hesabınızı yeniden ekleyin

Google Hizmetler

“Ayarlar”a gidin
“Uygulamalar”a gidin
Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin
Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçin
Google Hizmetlerini bulun
Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.
Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın
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