Samanyolu Haber /Teknoloji / Google erişime kapandı mı? /20 Ocak 2020 21:59

Google erişime kapandı mı?

Bir süredir Google servislerinde yaşanan erişim sorunu söz konusu uygulamaları kullananları etkiledi. Arama motoru, Gmail ve Youtube gibi siteler bir süredir açılmıyor.

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Google’da yaşanan erişim sorunu internet kullanıcılarını etkiledi. YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisler şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle kullanılamıyor.

Google’da servislerinde yaşanan çökme  birçok kişiyi etkiledi. Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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