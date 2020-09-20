Samanyolu Haber /Teknoloji / Google geri adım attı /20 Eylül 2020 21:38

Google geri adım attı

Video paylaşım platformu YouTube'da videolar bundan böyle yapay zekâ yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenecek.

SHABER3.COM

Google, YouTube şirketinin işleyişinde radikal bir karara imza attı. Videoların insanlar tarafından denetlenmesi kararına gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.

Nisan ve haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zekâ tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.

Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.

PERSONEL İZNE ÇIKINCA YAPAY ZEKÂ DEVREYE GİRMİŞTİ

Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covird-19) salgını sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.

Yapay zekâ videoları tek bir kişi seyretmeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. 

Ancak şirket yetkilileri yapay zekânın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor.
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