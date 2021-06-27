Samanyolu Haber /Teknoloji / Google güvenilir bulmadığı zaman kullanıcıları uyaracak /27 Haziran 2021 21:16

Google güvenilir bulmadığı zaman kullanıcıları uyaracak

Google, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önlemek için uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemi aktif ediyor.Google, cuma günü yaptığı açıklamada; son dakika haberlerinde arama sonuçlarının güvenilmez olabileceği konusunda insanları bilgilendireceğini söyledi.

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Bu, teknoloji devinin yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek ve çevrimiçi trend olmaya başlayan konulara önemli bağlam sağlamak için son yıllarda dahil ettiği önlemlerden biri.

Google, kullanıcıları aratılan haberin gelişmekte olduğu konusunda uyarıyor, bu nedenle daha güvenilir bilgiler gün ışığına çıktıkça arama sonuçları hızla değişiyor. Arama sonuçlarının yukarısına da “Bu konu yeniyse, sonuçların güvenilir kaynaklar tarafından eklenmesi bazen zaman alabilir” şeklinde bir uyarı ekliyor.

Yanlış bilgi yayılması nedeniyle eleştirilerle mücadele eden Google, bu konuda yeni bir özelliği kullanıma sokuyor. Kullanıcıları gördükleri sonuçların hızla değiştiği ve güvenilir bir kaynağın arama sonuçlarında henüz yer almadığı konusunda "Görünüşe göre bu sonuçlar hızla değişiyor." başlığı altında "Bu konu yeniyse sonuçların güvenilir kaynaklar tarafından eklenmesi bazen zaman alabilir." ifadeleriyle uyarıyor.

Google, bu özelliği sayesinde özellikle son dakika haberlerinde yaşanabilecek olan güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilen yanlış bilgilerin yayılması problemini çözmeyi amaçlıyor. Özellik şu an için yalnızca ABD'de İngilizce aramalar için kullanıma sunuldu. Arama devi, ilerleyen zamanlarda özelliğin kullanım alanını genişletmek istiyor.


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