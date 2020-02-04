Samanyolu Haber /Teknoloji / Google Haritalar'ı şaşırtan deney! /04 Şubat 2020 12:31

Google Haritalar'ı şaşırtan deney!

99 akıllı telefonu bir el arabasına yerleştiren sanatçı Simon Wickert Almanya'nın başşehri Berlin'in caddelerinde ilginç bir teknoloji deneyi gerçekleştiriyor. Wickert bu şekilde Google Haritalar'ı kolayca yanılttığını belirtiyor.

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Google Haritalar, kullanıcılarını trafik sıkışıklığına karşı alternatif güzergâhlara yönlendiren bir uygulama. Uygulama taşıtla birlikte hareket eden telefonun hızını takip ederek yapıyor. Bir dizi telefonun yavaşladığını görüyorsa kaza veya trafik olduğunu tahmin edebiliyor.

Ancak Berlinli sanatçı Simon Wickert, çok sayıda telefonu el arabasına yerleştirip yol boyunca yavaşça çektiğini söylüyor. 

SİNYALLERİN ALINDIĞI TELEFONLARI YAVAŞLATIRSANIZ...

Bu da uygulamanın o sokakta bir sorun kaydedeceği, bölgeyi kırmızı göstereceği ve otomobillerin o yolu kullanmaktan kaçınmasını söyleyeceği anlamına geliyor.

Wickert şahsi Twitter hesabında şunları ifade etti: "99 akıllı telefon, Google Haritalar'da sanal trafik sıkışıklığı oluşturmak için bir el arabasında taşınıyor. Bu etkinlikle yeşil bir sokağı kırmızıya çevirerek otomobilleri başka yollara sevk etmek ve fiziksel dünyayı etkilemek mümkün!" 

YOL BOMBOŞ, HARİTA İSE KIPKIRMIZI

Wickert denemenin bir videosunu da yayımladı. Videoda el arabasıyla Berlin'i dolaştığı ve o giderken sanal trafik sıkışıklığıyla sokakların kırmızıya döndüğü görülüyor.

Wickert'in bu "hack"i başarıyla gerçekleştirdiğinden emin olmanın veya bunun işe yarayıp yaramadığını kesin olarak bilmenin yolu yok. 

Google söz konusu hackleme deneyine karşı herhangi bir beyenda bulundumadı.
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