Google Haritalar'ı şaşırtan deney!

Google Haritalar, kullanıcılarını trafik sıkışıklığına karşı alternatif güzergâhlara yönlendiren bir uygulama. Uygulama taşıtla birlikte hareket eden telefonun hızını takip ederek yapıyor. Bir dizi telefonun yavaşladığını görüyorsa kaza veya trafik olduğunu tahmin edebiliyor.







Ancak Berlinli sanatçı Simon Wickert, çok sayıda telefonu el arabasına yerleştirip yol boyunca yavaşça çektiğini söylüyor.





SİNYALLERİN ALINDIĞI TELEFONLARI YAVAŞLATIRSANIZ...





Bu da uygulamanın o sokakta bir sorun kaydedeceği, bölgeyi kırmızı göstereceği ve otomobillerin o yolu kullanmaktan kaçınmasını söyleyeceği anlamına geliyor.





Wickert şahsi Twitter hesabında şunları ifade etti: "99 akıllı telefon, Google Haritalar'da sanal trafik sıkışıklığı oluşturmak için bir el arabasında taşınıyor. Bu etkinlikle yeşil bir sokağı kırmızıya çevirerek otomobilleri başka yollara sevk etmek ve fiziksel dünyayı etkilemek mümkün!"





YOL BOMBOŞ, HARİTA İSE KIPKIRMIZI





Wickert denemenin bir videosunu da yayımladı. Videoda el arabasıyla Berlin'i dolaştığı ve o giderken sanal trafik sıkışıklığıyla sokakların kırmızıya döndüğü görülüyor.





Wickert'in bu "hack"i başarıyla gerçekleştirdiğinden emin olmanın veya bunun işe yarayıp yaramadığını kesin olarak bilmenin yolu yok.





Google söz konusu hackleme deneyine karşı herhangi bir beyenda bulundumadı.