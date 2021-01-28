Google ile Apple arasında gerginlik

Karar, reklam satışlarını azaltacağı gerekçesiyle Facebook da dahil çeşitli firmalar tarafından eleştiriliyor.







Alphabet, Inc tarafından bugün konuyla ilgili yapılan açıklama, Apple’ın takipte şeffaflık için oluşturduğu yeni kuralları uygulamaya koymaya hazırlandığı bir dönemde geldi.





Apple, cihaz kullanıcılarının farklı programlarda da aynı kullanıcı olarak görülmelerini sağlamak adına uzun yıllardır IDFA adlı, cihaza özel kimlik numarası sistemini kullanıyor. IDFA kodu özellikle mobil reklamcılıkta kullanılan, cihazlara yöneltilecek reklamların belirlenmesini sağlayan bir kod.





Ancak Apple yönetimi bu yıl başında bir açıklama yaparak, bundan sonra kullanıcılardan uygulamalarda IDFA kodlarına erişim için onay isteneceği kararı aldıklarını belirtti. Açıklamaya göre, bu onay sorma işlemi bir kez, kişi uygulamayı kullanmadan önce yapılacak.





Facebook ve uygulama üreten diğer firmalar böylesi bir uyarı sisteminin kullanıcıların IDFA koduna erişimine izin vermemesine ve dolayısıyla da reklam satışlarında düşüş yaşanmasına neden olacağından endişeli.



