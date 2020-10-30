Google kendi VPN servisini başlatıyor





Google yakın zamanda müşterilerine VPN servisi sunmaya başlayacağını duyurdu. VPN servisinin Google One bulut servisine bağlı olacak ve kullanmak isteyenler aylık üyelik ücreti ödeyecek.





VPN kullanımı özellikle internet sayfalarının hükümetler tarafından ülke içinde yasaklandığı yerlerde yaygın olarak kullanılıyor.





Google'ın VPN servisi ABD içinde gelecek haftalarda, Android mağazalarında Google One ile sunulacak. Bir kaç ay içinde bu hizmetin iOS, Windows ve Mac sistemleri ile pek çok ülkeye yayılması bekleniyor.