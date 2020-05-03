Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının konum bilgileri kullanılarak yapılan hesaplamalarda, 15 Mart-26 Nisan verileri, 3 Ocak-6 Şubat verileriyle karşılaştırıldı.







Euronews'te yer alan habere göre perakende mağaza ve eğlence merkezlerine gidenlerin sayısı da yüzde 91 oranında azaldı. Parklara uğrayanlar yüzde 75 oranında, iş yerine gidenlerin sayısı ise yüzde 63 oranında düştü.





Diğer yandan Türkiye'nin 30 büyükşehiri ve Zonguldak'ta haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasakları öncesinde ve sonrasında market ve eczanelere uğrayanların sayısının önemli oranda arttığı gözlemlenebiliyor.





Son üç hafta sonunda uygulanan kısıtlamaların öncesinde ve sonrasında market alışverişinin, ocak ayındaki verilerin de üzerine çıktığı görülüyor.





Sokağa çıkma yasaklarının yürürlükte olduğu günlerde ise çoğu kategorideki yerlere ziyaretlerin yüzde 80 oranında azaldığı ve yasaklara büyük oranda uyulduğu anlaşılıyor.





Diğer ülkelerde durum nasıl?





Google'ın verileri, Avrupa'da salgından en çok etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa'da da halkın benzer şekilde sosyal mesafe uygulamalarına uyduğunu ve evden ortalama yüzde 70-80 daha az çıktığını gösteriyor.





Karantina uygulamasının bulunmadığı Almanya'da ise perakende mağazalara ziyaretler yüzde 50 oranında azalsa da market alışverişlerinin normal seviyeye yakın kaldığı görülüyor. Almanların ayrıca bu dönemde parklara ortalama yüzde 70 oranında daha fazla gidiyor olması dikkat çekiyor.





Covid-19 bilançosunun en ağır olduğu Amerika Birleşik Devletleri genelinde ise perakende mağazalara yüzde 40 oranında, iş yerlerine yüzde 30 oranında, parklara ise yüzde 10 oranında daha az gidildiği anlaşılıyor.