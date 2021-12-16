Samanyolu Haber /Gündem / Google, Kovid-19 aşısı olmayanları kovabilecek /16 Aralık 2021 10:25

Google, Kovid-19 aşısı olmayanları kovabilecek

Google, çalışanlarına şirketin Kovid-19 aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacakları, son durumda ise işlerine son verilebileceğini belirtti.

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CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan Kovid-19 aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.

Belgeye göre, Kovid-19 aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.

T24'ün aktardığı habere göre, Google sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.
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