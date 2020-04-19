Samanyolu Haber /Teknoloji / Google kullanıcıları uyardı /19 Nisan 2020 16:14

Google kullanıcıları uyardı

Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı ve kullanıcılar için önemli uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, “Bu uygulamaları telefonunuzdan silin. Bu uygulamalar; kredi kartınızın çalınmasına, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve sesinizin üçüncü parti uygulamalarla paylaşılmasına sebep olabilir.” ” şeklinde uyarı yaptı.
 
İşte Google’ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

Silmeniz gereken diğer uygulamalar:

Pro Camera Beauty

Art Effect

Cartoon Art

PhotoEmoji

CameraArt Filter

Artistic effect

FilterArt

EffectBeauty Camera

Selfie Camera Pro

Wallpapers HD

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Editor

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Cartoon Art Photo Filter

Photo Editor

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

Art Flip Photo Editing

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Art Filter Photo Editor

PixturePhoto Art Effect

Cartoon Photo Filter
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