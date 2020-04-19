Google kullanıcıları uyardı

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, “Bu uygulamaları telefonunuzdan silin. Bu uygulamalar; kredi kartınızın çalınmasına, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve sesinizin üçüncü parti uygulamalarla paylaşılmasına sebep olabilir.” ” şeklinde uyarı yaptı.



İşte Google’ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:





Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.





Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.





SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.





Silmeniz gereken diğer uygulamalar:





Pro Camera Beauty





Art Effect





Cartoon Art





PhotoEmoji





CameraArt Filter





Artistic effect





FilterArt





EffectBeauty Camera





Selfie Camera Pro





Wallpapers HD





Horizon Beauty Camera





Super Camera





Art Effects for Photo





Awesome Cartoon Art





Art Filter Photo





Art Editor





Art Filter Photo Effects





Cartoon Effect





Cartoon Art Photo Filter





Photo Editor





Magic Art Filter Photo Editor





Fill Art Photo Editor





Art Flip Photo Editing





Cartoon Art Photo





Prizma Photo Effect





Art Filter Photo Editor





PixturePhoto Art Effect





Cartoon Photo Filter