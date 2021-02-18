Google Kürtçe reklamı reddetti: Tanınmayan dil

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre yazar Rêzan Tovjîn, yeni kitabı yayımlanan arkadaşı yazar Sîdar Jîr’in “Şerm” isimli kitabının Kürtçe tanıtımı ve reklamını yapmak için çevrimiçi reklam servisi Google ADS’ye müracaat etti.





Google ADS, başvuruya karşılık gönderdiği geri bildirimde, kitabın reklam politikasını ihlal ettiğini bildirdi.





“REDDEDİLME MESELESİ DİLDİR”





Yazar Sîdar Jîr, Google ADS’nin kitabına reklam engeli koymasının “basitçe bir hareket” olduğunu belirterek, “Reddedilme meselesi dildir. Google genel merkezinin bir politikası olduğunu sanmıyorum. Yazarlığa yeni başlamış biri olmadığım için bundan daha beter engellerle de karşılaştım. Gülüp geçtim. 25 yıldır Kürtçeyi yazıp okuyorum. Demek ki ‘hiçbir şey değişmedi’ dedim. Onları zora sokacak bir içerikte değil. Bir edebi kitap. Kürtler de yaşanan bu duruma karşı çıktı ve Kürtçeye sahip çıktı.” ifadelerini kullandı.





“GOOGLE, ADS’NİN DİLLER LİSTESİNE KÜRTÇEYİ EKLEMEMİŞ”





Gazete Duvar’ın haberinde yazar Rêzan Tovjîn’in yakın arkadaşı olan yazar Sîdar Jîr’e yeni kitabı için kendisine reklam jesti yapmak istediği, ancak jestin Google ADS’ye takıldığı belirtildi.





Tovjîn, şunları söyledi: “Google ADS’de daha önce pek çok ticari faaliyet için reklam verdiğim olmuştur. Yazarlığım yanında yazılımcı ve bilişim teknolojileri ile haşır neşir biriyim. Google ADS hesabına bir miktar para yatırdıktan sonra kitabın fotoğrafı eşliğinde Kürtçe birkaç kısa tanıtım cümlesi ekleyerek reklamı onayladım. Google ADS, Google’ın en çok gelir getiren, günlük olarak Google’a milyon dolarlarca para kazandıran bir servis. Kürtçe reklamı reddedeceğini hiç sanmıyordum. Anlaşılan bu işi benden önce deneyen de olmamış. Google ADS de Kürtçe için bir ihtiyaç görmemiş ve Google, ADS’in diller listesine Kürtçeyi eklememiş.”







“FACEBOOK DA KÜRTÇE’Yİ DESTEKLEMİYOR”





Yazar Tovjîn’ne göre Google Türkiye’de bu eksikliği sadece mazeret yaptı ve sırf reklamın dili Kürtçe olduğu için yayın politikalarına aykırı’ diyerek onaylamadı, ret etti.





Daha önce Facebook tarafında da aynı durumun yaşandığını hatırlatan Tovjîn, bunun üzerine Facebook ile iletişime geçerek Facebook’a Kürtçe dil desteği eklendiğini söyledi.





Tovjîn, “Google Türkiye tamamen ekonomik sebeplerle merkez ile iletişim kurarak bir iki günde diller listesine Kürtçeyi ekleyebilirdi.” diye konuştu