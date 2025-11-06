Google Maps de 'yapay zeka'lı oluyor: İşte değişiklikler!

Teknoloji devi, Gemini AI entegrasyonuyla haritaları artık sadece yönlendiren değil, sürücüyle sohbet eden bir yol arkadaşı haline getirdi. Yeni sistemle birlikte Google Maps, klasik "200 metre sonra sağa dönün" uyarıları yerine "Camiyi geçince sağa dönün" gibi görsel referanslara dayalı, insan diline daha yakın yönlendirmeler sunacak. Ayrıca sürücülere yakınlardaki restoran, mağaza ve gezi noktaları hakkında da önerilerde bulunabilecek.





YANLIŞ YÖNLENDİRMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Google bu özelliği "Artık karıştırmaya gerek yok, sadece sorun yeter" ifadesiyle tanıttı. Yeni sistem, 20 yılda toplanan 250 milyon konum verisi ve kullanıcı yorumlarıyla güçlendirildi. Şirket, sürücülerin yanlış yönlendirilmemesi için güvenlik filtrelerinin de geliştirildiğini açıkladı. Gemini destekli yapay zeka özellikleri, hem iPhone hem de Android cihazlara geliyor. Bu sayede, 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Google Maps, yapay zeka yarışında güçlü bir adım daha atmış olacak.