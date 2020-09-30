Google Maps yeni özelliği test ediyor

Bazı kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Google, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için de olsa Haritalar uygulamasına karanlık mod yayınlamış durumda.







Webtekno.com'da yer alan haberde Android 11 için yayımlanan "10.51.1" kodlu Haritalar sürümünde ortaya çıkan özelliğin kısa sürede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.





Haritalar'ın karanlık modu, manuel olarak ya da sistem temasına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, karanlık modu kendi tercihlerine göre kullanabiliyorlar. Bununla birlikte kullanıcılar, halihazırda konumlarına göre de karanlık modu kullanabiliyorlar. Örneğin eğer bir kullanıcı, hareket halindeyken tünele girdiğinde karanlık mod otomatik olarak aktif olabiliyor.





Google’ın özelliği tüm kullanıcılara ne zaman yayımlayacağı şu an için bilinmiyor.





Muhtemelen Android 11'e geçiş yapan tüm cihazlar, Google Haritalar'ın yeni özelliğini tam anlamıyla kullanmaya başlayabilecekler.





Ayrıca Android 11’in ardından Android 10 sürümünü kullanan cihazların da Haritalar 10.51.1 güncellemesini alması ve karanlık mod desteğine kavuşması muhtemel.