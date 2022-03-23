Rus oligarkın milyonlarca dolarlık konağına Google Maps'te çarpıcı eylem

BBC'nin, yaptırım kapsamında olan Rus milyarder Alişer Usmanov’un el koyulabilecek mülklerini vakıflar aracılığıyla resmi kurumlardan sakladığı iddialarıyla ilgili haberini derinleştirmek isteyen Samanyoluhaber.com editörleri ilginç bir durumla karşılaştı.





Forbes'a göre, Putin'in en sevdiği oligarklardan biri olduğu söylenen Alişer Usmanov'un Londra'daki mükleri Google Maps'te arandığında, Rus bombardımanı ile paramparça olmuş evlerle karşılaşılşıyor.















Milyarlık yatırımlarını İngiltere'de emlak sektöründe yoğunlaştıran Usmanov'un Londra'da, şehrin merkezinde Beechwood Konağı olarak bilinen 65 milyon sterlinlik kır evinin sahibi. Google Maps kullanıcıları Rus Oligark Usmanov'un bu mülkün pin'ine Rusya'nın bombardımanla harabeye çevirdiği bina fotoğraflarını ve enkaz önündeki gözü yaşlı kadın ve çocuk fotoğraflarını eklemiş durumda.









Konstantin adlı bir Google kullanıcısı tarafındna eklenen fotoğrafların, Rus işgali ve Oligarklara karşı dijital bir eylem öeşidi mi, yoksa kişisel bir tepki mi olduğu netlik kazanmadı. Konstantin'İn bu güne kadar Google Maps'e 406 fotoğraf yüklediği ve 113 yoruma imza attığı ve genelde Londra ve çevresindeki yerler ve mekanlar ile ilgili paylaşımlar yaptığı görülüyor.













