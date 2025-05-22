Google Meet’in yeni anlık çeviri özelliği ile dil bariyerlerine son!





Ses Tonu Ve Vurguları Da Taklit Ediliyor





Yakında Yeni Diller Eklenecek

Google, video konferans platformu Google Meet’e entegre ettiği yeni yapay zeka destekli anlık sesli çeviri özelliğini duyurdu. Bu yenilik, kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmalarını gerçek zamanlı olarak çevirerek iletişimdeki dil engellerini azaltmayı hedefliyor.Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, çevirinin yalnızca metin olarak değil, aynı zamanda konuşmacının ses tonu ve vurgularını taklit eden bir sesle sunulması. Bu sayede, kullanıcılar sanki kendi dillerinde konuşuyormuş gibi bir deneyim yaşayabiliyorlar. Ancak, şu an için bu özellik bazı sınırlamalarla birlikte geliyor. Örneğin, çevirilerde zaman zaman gecikmeler, bağlam hataları ve dilbilgisel bozukluklar yaşanabiliyor. Ayrıca, konuşmacılar kendi çevirilerini duymadıkları için, konuşmanın ne zaman sona erdiğini kestirmekte zorlanabiliyorlar.Google Türkiye yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu: “Google Meet’e gerçek zamanlı çeviri özelliği geldi. Artık hangi dilde konuşursan konuş, karşı taraf seni kendi dilinde dinleyebilecek. İngilizce-İspanyolca çeviri beta sürümüyle bireysel abonelere sunuldu; yakında daha fazla dil eklenecek.”Google, bu özelliği ilk etapta aylık 20 dolarlık ücretle sunulan gelişmiş Gemini abonelik planlarına sahip kullanıcılar için beta sürümünde kullanıma sundu. Şu an için İngilizce ve İspanyolca dilleri destekleniyor; ancak yakında İtalyanca, Almanca ve Portekizce dillerinin de eklenmesi planlanıyor. Yıl sonuna doğru ise kurumsal kullanıcılara da sunulması hedefleniyor.Gizlilik konusunda ise Google, bu özelliğin kullanımı sırasında ses verilerinin depolanmadığını ve yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılmadığını belirtiyor.Bu gelişme, özellikle çok uluslu ekipler ve farklı dillerde iletişim kuran bireyler için daha etkili ve doğal bir iletişim deneyimi sunma potansiyeline sahip. Ancak, mevcut sınırlamalar göz önünde bulundurulduğunda, teknolojinin tam anlamıyla olgunlaşması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görülüyor.