Samanyolu Haber /Dünya / Google resti çekti: Kapatırım /22 Ocak 2021 15:04

Google resti çekti: Kapatırım

Google, elde ettiği gelirlerden, içerik kullanım hakkı için yerel medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Avustralya'da hizmet sunmayı durduracağını duyurdu.

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Dünya devi arama motoru, böylesi bir durumda 19 milyon Avustralyalı'nın, internet aramalarında ve Youtube'da seviyesi düşürülmüş bir deneyimle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

Avustralya hükümeti, Google ve Facebook gibi dev dijital platformlarının daha önce ücretsiz olarak kullandığı "yerel haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin yasa tasarısını" uygulamaya koymak üzere.

Yasa çerçevesinde dijital platformlarla yerel medya kuruluşları anlaşmazsa, ödemenin miktarına hükümetin atayacağı tahkim kurulu karar verecek.

Google'ın Avustralya ve Yeni Zelanda Temsilcisi Mel Silva, Avustralya Senatosu'ndaki ilgili komisyonda yaptığı konuşmada, "Tasarının mevcut halinin, yönetilemeyecek haldeki finansal ve operasyonel risklerle birleşerek yasalaşması durumunda, bize Google aramayı Avustralya'da durdurmaktan başka seçenek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Google temsilcisinin açıklamasına Avustralya Başbakanı Scott Morrison sert bir tepki gösterdi.

Morrison, ülkedeki uygulamalara Avustralya'nın karar verebileceğini söyledi. Başbakan Morrison, "Bu uygulama çerçevesinde Avustralya'ya faaliyet göstermek isteyenler buyursunlar. Ancak biz tehditlerle iş yapmıyoruz." çıkışında bulundu.

Bu arada Silva, Youtube'un durumuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.

Avustralya hükümetinin üzerinde uzun süredir çalıştığı 'internet reformu' kapsamındaki 'telif hakkı ödeme' uygulamasına yönelik önce benzer çıkışlar karşı daha diğer sosyal medya platformlarından da gelmiş ve dünya devleri bu ülkedeki hizmetlerini durdurabileceklerini belirtmişlerdi.
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