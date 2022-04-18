Google Rusya'nın askeri tesislerini böyle deşifre etti

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken Google yönetiminden de yeni bir girişim yapıldığı ifade edildi.





Google'ın harita uygulaması Google Maps'de ülkelerin askeri tesisleri bulanık ya da daha düşük kalitede kullanıcılara sunulurken, Rusya'nın söz konusu noktaları için bu uygulamanın yapılmadığı görüldü.





ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILDI



Evrensel'de yer alan habere göre Google Haritalar, Rusya'nın stratejik tesislerini kullanıcıların görebileceği hale getirerek ülkenin askeri altyapısının detaylarını ortaya çıkardı. Google Haritalar, Rusya'nın stratejik tesislerini kullanıcıların görebileceği hale getirerek ülkenin askeri altyapısının detaylarını ortaya çıkardı.

Google Haritalar'da yapılan aramalarda Rusya'da bulunan askeri üslerin ve önemli komuta noktalarının görüntüleri erişilebilir hale geldi.





Google, ülkelerin askeri tesislerinin uydu görüntülerini bulanık ya da daha düşük kalitede kullanıcılara sunarken son yaptığı değişiklik ile Rusya'nın gizli askeri ve stratejik tesislerini piksel başına yaklaşık 0,5 metre çözünürlükle görebilir hale getirdi.