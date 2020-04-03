Google salgın boyunca ülkelerdeki seyahat hareketlerini takip edip kamuoyuyla paylaşacak

Çevrimiçi bilgi dağıtım ve arama sitesi Google, koronavirüs salgını boyunca ülke ülke insanların hareketlerini kayda alarak kamuoyu ile paylaşacak.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Verilere https://www.google.com/covid19/mobility/ adresinden ulaşılabiliyor.
Google bu hizmeti, yetkililerin salgınla mücadelesine katkıda bulunmak için başlattıklarını belirtti.
İnsanların gittikleri yerleri gösteren verilen 130 ülkeyi kapsıyor. Türkiye de bu ülkeler arasında.
Google verileri, 2-3 gün öncesinin hareketlerine dayanarak her gün güncellemeyi planlıyor.
Veriler Google'ın harita servisi Google Maps ve şirketin diğer uygulamaları üzerinden alınacak.