Google'ın tahtı sallanıyor: Yeni rakibi 'yapay zeka' ile geliyor

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, internet kullanıcılarının karşısına bu kez Google Chrome’a rakip olabilecek bir yapay zeka destekli web tarayıcısıyla çıkmaya hazırlanıyor. Reuters’ın 9 Temmuz 2025 tarihli haberine göre, şirketin birkaç hafta içinde piyasaya sürmeyi planladığı bu yeni tarayıcı, internet deneyimini kökten değiştirebilecek özellikler sunuyor.





SOHBET ARAYÜZLÜ YENİ NESİL TARAYICI

Konuya yakın kaynaklara göre OpenAI’nin yeni tarayıcısı, ChatGPT benzeri bir sohbet arayüzü ile donatılacak. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar, web sitelerini doğrudan ziyaret etmeksizin pek çok işlemi hızlı ve etkileşimli bir biçimde gerçekleştirebilecek. Arama yapmak, bilgi edinmek ya da çevrim içi görevleri tamamlamak gibi işlemler, doğrudan yapay zekâ ile sohbet üzerinden yürütülebilecek.





Teknik altyapı olarak Google’ın açık kaynaklı Chromium platformunu temel alacak olan tarayıcının, performans ve kullanıcı arayüzü açısından tanıdık ama daha gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor.





GOOGLE’IN REKLAM HÂKİMİYETİNE TEHDİT

OpenAI’nin bu yeni tarayıcısı, sadece teknik yeniliklerle değil, veri erişimi ve reklam rekabeti açısından da büyük önem taşıyor. Şirketin tarayıcısı, kullanıcı verilerine doğrudan erişim sağlayarak, Google’ın reklam gelirlerinin temelini oluşturan Chrome’un pazar hâkimiyetine doğrudan meydan okuyabilir. ChatGPT’nin dünya genelinde haftalık 400 milyon aktif kullanıcısı olduğu göz önünde bulundurulursa, bu kullanıcı kitlesinin yeni tarayıcıya yönelmesi Google için ciddi bir tehdit anlamına geliyor.





Nitekim Alphabet’in reklam gelirlerinin yaklaşık %75’inin Chrome kaynaklı olduğu biliniyor. OpenAI’nin bu hamlesi, bu dengeleri kökten değiştirme potansiyeline sahip.





REKABET DERİNLEŞİYOR

OpenAI’nin bu yeni girişimi, şirketin yapay zekâyı yalnızca sohbet robotlarıyla sınırlı tutmak istemediğini, günlük dijital yaşamın her alanına entegre etmeyi hedeflediğini gösteriyor. OpenAI, yakın zamanda Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive’ın kurduğu yapay zekâ cihaz şirketi “io”yu 6,5 milyar dolara satın alarak donanım alanında da iddiasını ortaya koymuştu.





Ayrıca, şirketin bu tarayıcı projesinde, Chrome’un ilk geliştirme ekibinde yer alan iki eski Google başkan yardımcısını transfer ettiği bildiriliyor. Bu da, OpenAI’nin tarayıcı pazarında yalnızca yeni bir oyuncu değil, aynı zamanda deneyimli bir rakip olarak sahneye çıkacağını gösteriyor.





TARAYICI PAZARI KIZIŞIYOR

OpenAI’nin bu adımı, yapay zekâ tabanlı tarayıcı geliştiren diğer girişimlerle de benzerlik gösteriyor. Bu hafta Perplexity’nin tanıttığı “Comet” tarayıcısı, Brave ve The Browser Company’nin projeleri, internet tarayıcısı pazarında yenilikçi bir dönüşümün başladığına işaret ediyor. Aynı zamanda, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’a karşı açtığı antitröst davası, pazardaki rekabeti artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.





Özellikle mahkemenin geçtiğimiz yıl Google’ın çevrim içi arama alanında yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmesi, alternatif çözümlerin önünü açmış durumda. OpenAI’nin yapay zekâ destekli tarayıcısı, bu zeminden yararlanarak kullanıcı alışkanlıklarını dönüştürmeye aday.