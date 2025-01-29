Google Trump'a uydu, Meksika Körfezi Amerika Körfezi oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump yönetiminin bazı coğrafi yerlerin ismini değiştirmesine Google'dan yanıt geldi. Şirket, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nde değişen isimlerin Google Haritalar uygulamasına da yansıyacağını duyurdu.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump hükümetinin kararıyla adı "Amerika Körfezi" olarak değiştirilen Meksika Körfezi, ABD'deki kullanıcılar için de Google Haritalar uygulamasında Amerika Körfezi olarak etkiletlenecek. Meksika'daki kullanıcılar içinse körfezin ismi Google Haritalar'da "Meksika Körfezi" olarak kalmaya devam edecek. İki ülkenin dışındaki kullanıcılar ise uygulamada her iki ismi de görecek.



Google konuyla ilgili "Uzun süredir, resmi hükümet kaynaklarında isimlerin güncellenmesi halinde isim değişikliği yapıyoruz" dedi. ABD'de bir milyondan fazla coğrafi ismin bulunduğu Coğrafi İsimler Sistemi'nin veri tabanında değişikliğin hayata geçmesi halinde bunun Google Haritalar'a da yansıyacağı belirtildi.



ABD İçişleri Bakanlığı Cuma günü Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak, Alaska'nın zirvesi Denali'nin de McKinley Dağı olarak değiştiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Başkan'ın talimatı doğrultusunda, Meksika Körfezi artık resmi olarak Amerika Körfezi ve Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi de bir kez daha McKinley Dağı adını taşıyacak" denilmişti.



Alaska yerlileri söz konusu dağa Denali adını vermişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama 2015 yılında McKinley adını taşıyan dağın adının Denali olarak değiştirilmesi talimatını vermişti.