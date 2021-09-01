Samanyolu Haber /Teknoloji / Google ve Apple’a komisyon darbesi /01 Eylül 2021 11:14

Google ve Apple’a komisyon darbesi

Güney Kore parlamentosu, Google ve Apple gibi büyük uygulama mağazası operatörlerinin, yazılım geliştiricilerini kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.

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Yazılımcıların başka ödeme sistemlerini kullanabilecek olmaları, fiilen Google veya Apple’a komisyon ödemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Yasa, Apple ve Google tarafından uygulama mağazalarından yapılan alışverişlerden alınan yüzde 30 komisyonu engelleyen dünya üzerindeki ilk düzenleme olma niteliğini taşıyor.

Google sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yüksek kaliteli bir işletim sistemini ve uygulama mağazasını destekleyen modeli sürdürürken bu yasaya nasıl uyulacağını düşüneceğiz ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını paylaşacağız” dedi.
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