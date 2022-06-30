Samanyolu Haber /Gündem / Google ve Apple'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazasından kaldırın /30 Haziran 2022 10:41

Google ve Apple'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazasından kaldırın

ABD'li bir yetkili, Apple ve Google'a TikTok uygulamasının App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmasını istediği bir mektup gönderdi.

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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Google ve Apple'a çağrıda bulundu. Brendan Carr isimli bir yetkili tarafından kaleme alınan mektupta TikTok'un Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması istendi.

Carr, iki şirkete 8 Temmuz'a kadar süre tanıdığı mektubuna Google ve Apple'ın bu tarihe kadar yanıt vermesi gerekiyor.

Webtekno'da yer alan habere göre, Carr'ın yazdığı mektupta, TikTok'un sıradan bir video paylaşım platformu olmadığı iddia ediliyor. FCC yetkilisine göre bu platform, Çin hükümeti tarafından kullanılan bir "gözetleme" uygulaması. ABD'li kullanıcıların verilerinin güvende olmadığını söyleyen yetkili, platformun ulusal güvenlik riski haline geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Carr, bu iddiaları yakın bir geçmişte açığa çıkan ses kayıtlarına dayandırıyor.
ABD ile TikTok arasındaki gerilim için sunulan tekliflerden bir tanesi, ABD'li kullanıcıların verilerinin ABD'de kalacak olmasıydı. Ancak durumun böyle olmadığı açığa çıktı. Geçtiğimiz günlerde servis edilen ses kayıtlarına göre ABD'de kalması gereken kullanıcı verilerine Pekin'den ulaşılabiliyor. Yetkilinin bu ses kayıtlarına dayanarak Google ve Apple için bu mektubu yazdığı söyleniyor.
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