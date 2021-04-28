Google ve Apple'ın başı yine dertte





Ülkede ilk olarak, birkaç hafta önce Facebook ve Google'ın yerel yayıncıların içeriklerine ödeme yapmasını zorunlu hale getirdi, ardından Google ve Apple'ın kullanıcılara kendi tarayıcılarını sunmalarına tepki göstermişti.





Hükümet şimdi de Apple ve Google'ın uygulama mağazalarındaki hakimiyetinden şikayetçi.





Apple’ın App Store ve Google’ın Play Store’unun küresel hakimiyeti, uygulama üreticileri tarafından zorunlu gelir paylaşımı ödemeleri nedeniyle eleştirildi.





ACCC, uygulama geliştiricilerinin uygulamalarının nasıl keşfedilebilir hale getirildiği konusunda daha fazla bilgiye sahip olması gerektiğini ve iki teknoloji devinin kendi uygulamalarını tanıtmak için uygulama mağazalarından topladıkları verileri kullanmalarının engellenmesi gerektiğini de söyledi.





ACC Yönetim Kurulu Başkanı Rod Sims, şöyle dedi:





“Apple ve Google yalnızca uygulama pazarlarını işletmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi uygulamalarıyla kendi içlerinde rekabet ediyorlar. ACCC olarak ayrıca Apple ve Google tarafından getirilen kısıtlamalarla da ilgileniyoruz. Geliştiricilerin herhangi bir uygulama içi satın alma işleminde Apple’ı ve Google’ın kendi ödeme sistemlerini kullanmaktan başka seçeneği yok.”





ACCC kullanıcılara ve geliştiricilere satın almalar üzerinde daha fazla kontrol gücü vermeyi öneriyor.