Google ve Youtube o içeriklere reklam yasağı getirdi

Google'ın sahibi olduğu YouTube'un sadece Kovid-19 aşıları değil, tüm onaylı aşılar hakkında 'dezenformasyon yayan' videoları kaldırma kararının ardından benzer bir adım 'iklim değişikliği inkarcılığı' için geldi.





Açıklamada "Reklam ve yayıncı ortaklarımız iklim değişikliğiyle ilgili yanlış iddialarda bulunan reklamlardan endişe ifade ediyor ki, bu, iş için kötü olduğu kadar içerik üreticilerini de etkiliyor" denilerek şöyle devam edildi:





"Bu nedenle bugün Google reklamverenleri, yayıncıları ve YouTube içerik oluşturucuları için, iklim değişikliğinin varlığı ve nedenleri konusunda köklü bilimsel fikir birliğine aykırı olan içeriklerin reklamlarını ve bu içeriklerden para kazanmayı yasaklayacak yeni bir para kazanma politikası duyuruyoruz."









Şirket, yasaklanan içerikle ilgili ayrıntılı tanım sunmazken, iklim değişikliğinden 'aldatmaca, kandırmaca' diye söz eden, 'uzun süreli eğilimlerin iklimin ısındığını gösterdiğini, sera gazı salımı ve diğer insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu inkar eden' iddiaları örnek olarak verdi.





Google, yeni politikanın uygulanmasında otomatik araçlar ve insan incelemesinin birlikte kullanılacağını belirtti. Gelgelelim algoritmik karar verme sisteminin yüksek isabetle çalışmadığı bilinen YouTube, yıllardır 'yanlışlıkla' sayısız yasaklama yapmasıyla tanınıyor.





Google ile yan kuruluşu YouTube'un küresel ısınma konusundaki 'bilimsel fikir birliğine' aykırı içerikten artık para kazanmayacağı, 'iklim değişikliğinin inkarıyla' mücadele amacıyla yanlış iddialarda bulunan yayınlardaki tüm reklamları kaldıracağı açıklandı.Teknoloji devi, reklam verenler için 'marka açısından güvenli ortam sağlamak' ve kullanıcıları 'güvenilmez iddialar, sahte tıbbi tedaviler, aşı karşıtlığı savunuculuğundan' korumak" için.reklam ve para kazanma politikasını güncellediğini duyurdu.Açıklamaya göre, (prestijli üniversitelerden uzmanlar baskın konsensüsü sorgulamadığı müddetçe) kamu politikası ve yeni araştırma tartışmaları dahil olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili diğer içerikler için reklamlara ve para kazanmaya izin verilecek.Teknoloji devi, yanlış iddiaların fiili yayılması ile bu iddiaların, örneğin çürütme amaçlı olarak yalnızca tartışılması arasında ayrım yapmak için 'bağlama dikkatle bakacağı' güvencesi vermeye de çalıştı.