Google, yapay zeka destekli bir arama motoru üzerinde çalışıyor

Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle ChatGPT'nin yükselişi ile teknoloji devleri de bu alanda yatırımlar yapıyor. Microsoft'un OpenAI ile yaptığı 10 milyar dolarlık iş birliği sonrasında şirket, GPT-4 destekli Bing'i geliştirmişti, bunun akabinde Google da Bard ürününü tanıtmıştı. Hatta Amazon da geçtiğimiz günlerde yapay zekaya adım attığını açıklamıştı. Ancak bu alanda yapılan yenilikler tabii ki bununla sınırlı kalmıyor.





Paylaşılanlara göre Google, şimdi de yapay zeka destekli bir arama motoru üzerinde çalışıyor. The New York Times, şirketin, çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma umuduyla, arama moturundan ne istediğimizi tahmin etmeye çalışacak bir hizmet oluşturmanın ilk aşamalarında olduğunu söylüyor.





Söz konusu projenin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi şu an için bulunmuyor. Ancak Google'ın mevcut arama motoru için "Magi" kod adı altında bir dizi yeni yapay zeka özelliği geliştirdiği bildiriliyor. Google'ın geliştirmekte olduğu özellikler arasında, yazılım mühendisliği sorularını yanıtlayabilen ve kod parçacıkları oluşturabilen bir sohbet robotu yer alıyor. Şirketin ayrıca, insanların chatbot sohbeti yoluyla müzik aramasına olanak tanıyan bir özelliği denediği de bildiriliyor.





Google'ın söz konusu gelişmesi, aslında Microsoft'un Bing'ine karşı geliştiriliyor diyebiliriz. Zira geçtiğimiz haftalardan Samsung, Microsoft Bing'i cihazlarında varsayılan tarayıcı yapabileceğini belirtmişti, bu da Google'ın karşı bir hamle yapmasına neden oldu. Peki, bu ne demek? Yapay zekanın varolan teknolojileri tehdit etmeye başladığı ve şirketleri bu alanda aksiyon almaya ittiği demek. Bu kapsamda gelecek olan yenilikleri merakla bekliyor olacağız.