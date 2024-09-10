Samanyolu Haber /Dünya / Google'a 2,4 milyar euroluk şok: Avrupa Adalet Divanı cezayı onadı /10 Eylül 2024 14:23

Google'a 2,4 milyar euroluk şok: Avrupa Adalet Divanı cezayı onadı

AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği para cezasını onadı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ABD merkezli teknoloji firması Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar euroluk (yaklaşık 90 milyar Türk Lirası) para cezasını uygun buldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonu'nun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı. Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını onadı. Avrupa Adalet Divanı, Google'ın kendi alışveriş arama sonuçlarını rakip hizmetlere göre öne çıkarmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti.

Ne olmuştu?

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti. Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar euroluk cezayı onamıştı. Google bu dosyayı en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.
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