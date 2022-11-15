Google'a 392 milyon dolar 'mahremiyet' cezası





Başsavcılıkla varılan uzlaşı sonrası açıklama yapan Google Sözcüsü Jose Castaneda, "Son yıllarda yaptığımız iyileştirmelerle tutarlı olarak, yıllar önce değiştirdiğimiz eski ürün politikalarına dayanan bu soruşturmayı çözüme kavuşturduk." diye konuştu.

Oregon ve Nebraska tarafından yürütülen soruşturma ve akabinde sağlanan uzlaşma, son aylarda şirketin kullanıcı izleme uygulamalarını hedef alan eyalet başsavcılarının teknoloji devi için artan yasal baskılarının sonucu.Bu arada Iowa Başsavcılığı, ödemeye ek olarak, Google'ın konum takibinin ne zaman gerçekleştiği konusunda tüketicilere karşı daha şeffaf olması ve kullanıcılara özel bir web sayfasında konum takibi verileri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi gerektiğini bildirdi."Tüketiciler, cihazlarında konum verilerini paylaşmama kararı aldığında, bir şirketin artık her hareketlerini takip etmeyeceğine güvenebilmeli." diyen Iowa Başsavcısı Tom Miller, "Bu anlaşma, şirketlerin müşterileri nasıl takip ettiği konusunda şeffaf olmaları ve eyalet ve federal gizlilik yasalarına uymaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.Başsavcılar uzlaşmayı, tüketiciler için tarihi bir kazanım ve ABD tarihinde gizlilikle ilgili en fazla eyaletin müdahil olduğu bir anlaşma olarak nitelendirdi.Connecticut Başsavcısı William Tong yaptığı açıklamada, "391,5 milyon dolarlık bu anlaşma, teknolojiye olan bağımlılığın arttığı çağda tüketiciler için tarihi bir kazanım. Konum verileri, Google'ın topladığı en hassas ve değerli kişisel bilgiler arasındar ve tüketicinin takipten vazgeçmesi için pek çok neden var." sözleriyle varılan anlaşmayı 'kazanım' olarak nitelendirdi.Arizona eyaleti de Google'a karşı benzer bir dava açmış ve Ekim 2022'de 85 milyon dolar karşılığında şirketle anlaşmaya varmıştı.Keza Teksas, Indiana, Washington eyaleti ve Columbia Bölgesi deocak ayında Google'a dava açmıştı.Tüketici konumu, reklamverenin dijital karmaşayı aşıp reklamı daha ilgili hale getirmesi ve tüketicinin dikkatini çekmesine katkı sağlamanın anahtarı olarak kabul ediliyor.Bir diğer deyişle konum takibi, teknoloji şirketlerinin kendi çevrelerindeki tüketicilerle bağlantı kurmak isteyen pazarlamacılara dijital reklam satışı konusunda yardımcı oluyor.ABD genelinde eyaletlerin soruşturması, 2018 yılında AP tarafındanhaberinin ardından başlamıştı.Google'ın yıllık 200 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etmesini sağlayan veri toplama araç setindeki bir başka araç olan bu yöntem, 1,2 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Alphabet'in kasasına giren karın büyük kısmını oluşturuyor.