Google'a ceza üstüne ceza! Bu kez 102 milyon Euro'dan olacak

Euronews'un Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.





Google'dan ceza ödemesinin yanı sıra JuicePass'i Android Auto'da sunması da istendi. Google, son yıllarda rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla Avrupa ve ABD'de bir dizi dava ile para cezasına çarptırıldı.



