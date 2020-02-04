Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'da video skandalı /04 Şubat 2020 14:50

Google'da video skandalı

Google'ın sistemde kaynaklanan bir arıza sebebiyle birkaç gün boyunca insanların şahsi videolarını yabancılara gönderdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cihazlarında tanımadıkları insanlara ait videolarla karşılaşan kişi sayısı henüz bilinmiyor. Google ise açıklama yayımlayarak özür diledi. 

2019 yılının kasım ayında 4 gün boyunca Google'ın sisteminde bir arıza yaşandı. 

Google Photos kullanan insanlar, cihazlarında kendilerine ait olmayan videolarla karşılaştı. Arıza süresince kaç kişinin videosunun sızdığı henüz bilinmiyor. 

ÖZEL VİDEOALARI BAŞKALARININ ELİNE GEÇTİ

Problemin Google'ın insanlara bir veri arşivi sunan Google Takeout servisin çevresinde gerçekleştiği düşünülüyor. 

İnsanların özel videolarını başkalarına göndermesine neden olan servisin amacı aslında kişilerin verilerinin kontrolünü daha rahat gerçekleştirebilmesini sağlamak. 

4 gün yaşanan arızada bazılarının videoları başkalarıyla paylaşıldı, bazıları telefonlarında kendilerine ait olmayan fotoğraflar buldu, bazılarının ise kendi verilerini indirme süreci durdu. 

GOOGLE ÖZÜR DİLEDİ

Skandala dair açıklama yapan Google, Takeout kullananların yalnızca yüzde 0,01'inde bu problemin yaşandığını söyledi. 

Yaşananlar için özür dileyen Google "Kullanıcılar bu dört gün boyunca kendilerine ait olmayan fotoğraf veya videolar almış olabilirler. Sorunu düzelttik ve bunun bir daha yaşanmaması için gerekeni yaptık." ifadelerine yer verdi. 
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