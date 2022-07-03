Google'dan ABD'ye rest: O özelliği aktif ediyorlar!

İnternetin baskın arama motoru olan ve dünyanın akıllı telefonlarının çoğuna güç veren Android yazılımının arkasındaki şirket, bir blog yazısında yeni gizlilik korumalarını özetledi.

Google, kürtaj kliniklerine yapılan ziyaretlerin yanı sıra, doğurganlık merkezi, kozmetik cerrahi merkezleri gibi konumlara uğrayanların da konum geçmişini silecek.



Google'da konum geçmişi her ne kadar kullanıcılar tarafından silinebilse de şirket ek bir koruma için bu kararı aldığını açıkladı.



Google kıdemli başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick blog yazısında, "Ürünlerimizi kullanan kişiler için güçlü gizlilik korumaları sağlamaya kararlıyız ve bu korumaları güçlendirmenin ve iyileştirmenin yeni yollarını aramaya devam edeceğiz" dedi.

