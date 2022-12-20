Samanyolu Haber /Politika / Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı! /20 Aralık 2022 01:41

Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!

Google'a Ekrem İmamoğlu yazan yurttaşlar skandal bir hata ile karşılaştı. İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Olayın arka planı ise bambaşka.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Google'a 'Ekrem İmamoğlu' yazan yurttaşlar 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazısı ile karşılaştı. Bunu fark eden yurttaşların akıllarına ise Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali geldi.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "I speech kürsü @googleturkiye" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin "Bizim Anayasamız İçişlerine bir yetki verir. Eğer bir kişi suç işlerce bunu görevden alma yetkisi vardır. İstinaf ve Yargıtay kararı onaylarsa İmamoğlu'nu açığa alırım" ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ BU NASIL OLDU?

Google bu tür bilgileri, kullanıcılardan aldığı 'geri bildirimler' ile her zaman güncellemeye açık tutuyor. 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesi de 'Organize' ve 'Yoğun bir katılımla' yani bir trol ordusu ile kısa bir sürede sürekli önerilince yapay zeka, Erdoğan Rejiminin bir operasyonel bir aparatı haline gelen trol ordusu ile 'DEZENFORMASYON' yapıyor.

Bilindiği gibi, yeni çıkan yasayla kasti yalan haber yaymak ve dezenformasyon yapmak hapis cezası gerektiren bir suç. Ancek bu suçu Erdoğan Rejimi işlediğinde suç olmaktan çıkıyor. Tıpkı diktatoryal rejimlerde olduğu gibi.

NASIL DÜZELTİLEBİLİR?

Trol ordusunun uyguladığı yöntemi tersine çevirerek bu dezenformasyonu düzeltmek mümkün.

Aşağıdaki adımları uygulayın. 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin yanındaki 3 nokta yı tıklayın. Açılan pencereden 'Geri bildirim Gönder'i seçin.



Yine aynı başlığın üzerindeki kalem ikonunu tıklayın.




açılan pencereden 'YANLIŞ' veya 'GÜNCEL DEĞİL' butonunu tıklayabilirsiniz. Arzu ederseniz 'İsteğe bağlı' alanına bu hatanın nasıl oluştuğuna veya neden düzeltilmesi gerektiğine dair görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.










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