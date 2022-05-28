Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan horlayanlar için yeni özellik /28 Mayıs 2022 15:41

Google'dan horlayanlar için yeni özellik

İnternet devi Google, Android telefon modellerine iki faydalı yenilik daha dahil etmek adına çalışmalar içerisinde bulunuyor.

SHABER3.COM



Google geçtiğimiz dönemde Android için önemli iki sağlık özelliği duyurmuştu. Google Fit uygulaması üzerinden ilk olarak Google’ın Pixel modelleri için kameradan nefes ve nabız ölçümü özelliği getirilmişti.

Bilmeyenler için süreçte nefes ya da daha doğru şekilde solunum hızı ölçümü kameranın karşısına geçilerek, nabız ise kameranın üstüne parmak yerleştirilerek yapılıyor. Bu sayede firma kesin bir tanı konmuyor ancak belirli sıkıntıların başladığını anlarsa kişilere “sağlık kurumuna görünün” şeklinde bildirim verebiliyor.

Kâğıt üzerinde gerçekten faydalı olan özellikler, yapay zekâ temelinde çalışıyor ve bu sayede her kullanımda daha da iyi hale geliyor.

Şimdi ise Google’ın Android işletim sistemi için horlama ve öksürük algılama özelliği getirmek adına çalıştığı ortaya çıktı.

Burada spesifik olarak uykuya odaklanan firma, Android telefonların yerleşik mikrofon sistemini kullanarak kişilerin uykularında horlayıp horlamadıklarını ya da öksürüp öksürmediklerini tespit edebilecek. Burada sürekli dinleme ile detaylı veriler elde edilebilecek.

Yine ilk olarak Google’ın Pixel telefonlarına özel olması beklenen özellikler, şu an Google çalışanları arasında aktif şekilde test ediliyor. Birçok hastalığı tespit etme yanında uyku kalitesini geliştirme için de çok faydalı duran bu sağlık özellikleri, aktarıldığı kadarıyla güvenli de olacak. Açıklamaya göre uyku sırasındaki kayıtlar telefonların içerisinde kalacak, sunuculara göndermek yerine cihazda işlenecek.
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