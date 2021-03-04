Samanyolu Haber /Dünya / Google'dan tarihi karar: Artık internet trafiğimizi izlemeyecek /04 Mart 2021 10:09

Google'dan tarihi karar: Artık internet trafiğimizi izlemeyecek

Google, 2022 itibariyle kullanıcıların tarayıcı trafiğini izlemeyi bırakmaya karar verdiğini duyurdu.

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Amerika Birleşik (ABD) merkezli teknoloji devi Google'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren Chrome internet tarayıcısında bulunan mevcut web sayfası trafiğini izleme teknolojisinin kaldırılacağı ifade edildi.

Google, çerezleri değiştirmek için başka teknolojiler kullanmayacağı veya Chrome'un içinde bu verilere erişmesine izin verecek özellikler oluşturmayacağı vaadinde bulundu.

Açıklamada, "İnterneti herkes için açık ve erişilebilir tutmak ve gizliliği korumak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Bu da yalnızca üçüncü taraf çerezlerin değil, aynı zamanda internet sayfalarında gezinirken bireyleri izlemek için kullanılan herhangi bir teknolojinin de sona erdirilmesi anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Google, ABD ve Avrupa'da artan veri gizliliği standartlarını karşılamak için 2020 yılı başında çevrim içi reklamları etkinleştiren üçüncü taraf çerezlerinden kurtulacağını açıklamıştı.

Bireysel gizliliği savunan aktivistler, Google da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerini, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek için web sitelerindeki tarama kayıtlarını toplamak için çerezleri kullanmak ve ilgi alanlarına ilişkin profiller geliştirmekle eleştiriyordu.
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