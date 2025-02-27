Google'dan tepki çeken hareket: Muhalif haber platformlarına kısıtlama getirdi

Sözcü, Google’ın oyununu deşifre ettiğini belirterek, demokrasinin vazgeçilmezi olan haber alma hakkına doğrudan müdahale etmeye başlayan Google Türkiye, milyonlarca vatandaşın ana haber alma kaynağını sarsamayacağını kaydetti. Ancak uygulanan sansür nedeniyle birçok küçük ölçekli haber sitesi, kapanma tehlikeli ile karşı karşıya kalmış durumda.
VİTRİNDE SADECE YANDAŞ SİTELER VAR!
Öte yandan Google’ın haber platformlarına uyguladığı ‘keyfi sansür’ birçok ülkede ciddi tartışmalara neden olmakta. Google, şimdilerde ise muhalif internet siteleri başta olmak üzere birçok haber platformunun etkileşimini kısıtlamakla suçlanıyor. Suçlamalar arasında Google’ın kontrolünde olan ve haber trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturan ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ gibi platformlarda keyfi sansür uygulandığı iddiaları yer almakta.
Küresel ölçekli şikayetlerin ardından Türkiye’de de benzer suçlamalar ile karşı karşıya kalan Google’ın, muhalif internet siteleri başta olmak üzere çok sayıda haber platformunun etkileşimini kısıtladığı, haber gösteriminin gerçekleştiği ‘discovery’ ve ‘news’ gibi platformlarda sansür uyguladığı öne sürülmekte.
AVRUPA VE GÜNEY AFRİKA’DA SORUŞTURMA
İnternette sansür iddialarının ardından Avrupa, Google’ın faaliyetlerine yönelik inceleme başlatırken, son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de ‘algoritma’ değişiklikleri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Başlatılan soruşturmada, internet sitelerinin gösterimi ve trafiğin dağıtılması konusunda dünyada tekel olan şirket, bu alandaki yetkinliğini ‘kötüye kullanmak’ ile suçlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, Google’ın arama algoritmalarında küresel medya kuruluşlarını öne çıkardığı, yerel dilde yayın yapan haber sitelerini ise geri plana attığı tespit ederek, Google’dan savunmasını istedi.
AMAÇ ‘TEK SESLİ’ MEDYA MI?
Uygulanan kısıtlamaların tamamına yakını muhalif yayın politikası izleyen haber sitelerini hedef alırken, bu durum Google’a ait platformlarda yalnızca iktidara yakın yayın yapan haber sitelerinin dolaşıma girmesine neden oluyor.
Google Türkiye, şikayetlerin artması üzerine yaptığı paylaşımda ‘Herhangi bir siteyi hedef almıyoruz’ açıklamasında bulunsa da, sansür ve kısıtlamaların yalnızca muhalif sitelere yönelik uygulanması ‘Amaç tek sesli medya mı?’ sorularını gündeme getirmekte.