Google'dan tepki çeken hareket: Muhalif haber platformlarına kısıtlama getirdi





VİTRİNDE SADECE YANDAŞ SİTELER VAR!

Küresel ölçekli şikayetlerin ardından Türkiye’de de benzer suçlamalar ile karşı karşıya kalan Google’ın, muhalif internet siteleri başta olmak üzere çok sayıda haber platformunun etkileşimini kısıtladığı, haber gösteriminin gerçekleştiği ‘discovery’ ve ‘news’ gibi platformlarda sansür uyguladığı öne sürülmekte.





Başlatılan soruşturmada, internet sitelerinin gösterimi ve trafiğin dağıtılması konusunda dünyada tekel olan şirket, bu alandaki yetkinliğini ‘kötüye kullanmak’ ile suçlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, Google’ın arama algoritmalarında küresel medya kuruluşlarını öne çıkardığı, yerel dilde yayın yapan haber sitelerini ise geri plana attığı tespit ederek, Google’dan savunmasını istedi.





İnternet trafiğinin önemli bölümünü doğrudan yöneten Google, son günlerde yaptığı algoritma değişiklikleri ile dünyada gündem oldu. Sözcü’de yer alan habere göre, Son haftalarda Google tarafından çok sayıda muhalif haber sitesinin gösterimi hiçbir gerekçe gösterilmeden kısıtlanırken, engellemelerdenTürkiye’de bir çok gazetede payını aldı. Google, herhangi bir neden bildirmeksizin aralarında Sözcü gazetesininde bulunduğu bir çok medya kuruluşunu keşfet ve haberler uygulamalarının dışında tutmaya başladı. Toplumların haber alma hakkına keyfi müdahaleler dünyada büyük tepki oluştururken, dijital sansürün ardından birçok ülkeden Google’a karşı art arda yaptırımlar gelmeye başladı.Sözcü, Google’ın oyununu deşifre ettiğini belirterek, demokrasinin vazgeçilmezi olan haber alma hakkına doğrudan müdahale etmeye başlayan Google Türkiye, milyonlarca vatandaşın ana haber alma kaynağını sarsamayacağını kaydetti. Ancak uygulanan sansür nedeniyle birçok küçük ölçekli haber sitesi, kapanma tehlikeli ile karşı karşıya kalmış durumda.Öte yandan Google’ın haber platformlarına uyguladığı ‘keyfi sansür’ birçok ülkede ciddi tartışmalara neden olmakta. Google, şimdilerde ise muhalif internet siteleri başta olmak üzere birçok haber platformunun etkileşimini kısıtlamakla suçlanıyor. Suçlamalar arasında Google’ın kontrolünde olan ve haber trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturan ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ gibi platformlarda keyfi sansür uygulandığı iddiaları yer almakta.İnternette sansür iddialarının ardından Avrupa, Google’ın faaliyetlerine yönelik inceleme başlatırken, son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de ‘algoritma’ değişiklikleri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.Uygulanan kısıtlamaların tamamına yakını muhalif yayın politikası izleyen haber sitelerini hedef alırken, bu durum Google’a ait platformlarda yalnızca iktidara yakın yayın yapan haber sitelerinin dolaşıma girmesine neden oluyor.Google Türkiye, şikayetlerin artması üzerine yaptığı paylaşımda ‘Herhangi bir siteyi hedef almıyoruz’ açıklamasında bulunsa da, sansür ve kısıtlamaların yalnızca muhalif sitelere yönelik uygulanması ‘Amaç tek sesli medya mı?’ sorularını gündeme getirmekte.