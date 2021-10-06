Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan yeni Afrika planı /06 Ekim 2021 21:59

Google'dan yeni Afrika planı

Hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek adına Afrika ile ilgili bir proje başlatan Google yönetimi, 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

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Google, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, düzenlenen "Afrika için Google" başlıklı çevrim içi toplantıda, şirketin kıtadaki start-up'ların desteklenmesine öncelik vereceğini ve internet ağının genişlemesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Afrika'nın internete bilgisayardan ziyade telefonla erişim sağlamada ve mobil para transferi gibi başlıklarda dünyada ilkler arasında olduğuna dikkati çeken Pichai, 5 yıl içerisinde kıtada 300 milyon kişinin daha çevrim içi olacağını söyledi.

Kıtada şimdiye dek yaptıkları yatırımları ve çalışmaları da anlatan Pichai, internet erişiminin hızlanması, şirketlerin dijital dönüşümü ve start-up'ların desteklenmesi için 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Google Afrika Direktörü Nitin Gajria, toplantıda, Avrupa ve Afrika arasına kurulan yeni internet kablo hattının fiyatların yüzde 21 düşmesine, internet hızının katbekat artmasına yol açacağını belirtti.
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