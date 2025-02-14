Google'ın Polonya ofisi, yapay zeka kullanımını artıracak

ABD'li teknoloji devi Google ve Polonya Perşembe günü, ülkenin enerji, siber güvenlik ve diğer sektörlerinde yapay zeka (AI) kullanımının geliştirilmesi için bir mutabakat imzaladı.



Alphabet ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde eğitim programlarını genişletmek ve bir milyon genç Polonyalının dijital becerilerini arttırmak için 5 milyon dolar (125 milyon Türk Lirası) ayırdığını söyledi.



Pichai, Google'ın ayrıca Polonya'nın stratejik sektörlerinde yapay zekaya yer vereceğini belirtti.



2014 yılında faaliyete geçen Polonya'nın halihazırda Google'ın en büyük mühendislik merkezi olduğunu belirten Pichai, ülkede 2.000'den fazla çalışanın bulunduğunu söyledi.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, planlarının Polonya'nın güvenliğini arttıracağını ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.



Bu hafta başında Tusk, Google ve Microsoft'un 2025 yılında Polonya'ya yaklaşık 650 milyar zloti yatırım yapma sözü veren çeşitli işletmeler arasında yer aldığını söyledi.



Tusk ayrıca Google'ı Polonya'da bürokrasiyi ve düzenlemeleri azaltmayı ve işletmelere gelişim için daha fazla alan sağlamayı amaçlayan deregülasyon çabalarına katkıda bulunmaya davet etti.