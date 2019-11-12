Google'un çok gizli projesi ortaya çıktı..

Arama dev Google'ın son bir yıldır hastane zincir Ascenson'la ortaklaşa başlattığı gizli projesi kapsamında ABD'de milyonlarca kişnn sağlık bilgilerini topladığı ortaya çıktı.





Wall Street Journal gazetesnn haberne göre Google 'Nightngale Projesi' kapsamında son 12 ayda 2 bin 600 hastane, muayenehane ve klinğe giden on milyonlarca hastanın sağlık bilgilerini depoluyor. Toplanan veriler arasında, laboratuvar sonuçları, doktor teşhisler ve hastane kayıtlarının yanı sıra isim, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler de yer alıyor. Verilerin depolanması konusunda hastaların olduğu kadar doktorların da bilgisi olmadığı vurgulanıyor.





TEDAVİ YA DA DOKTOR ÖNERİSİ





Google bünyesnde çalışan en az 150 personelin, toplanan verilere erişim imkanı bulunduğunu kaydeden gazete, verilerin tedavi planı, doktor önersi gibi tavsiyelerin dışında uyuşturucuyla mücadele gibi konularda da kullanılabileceğini belirtti. Nightngale Projesi'nin yapay ve ve makine öğrenme ile bağlantılı yeni nesil bir yazılım olduğu düşünülüyor.





YASAYA GÜVENİYOR





Haberde Google ve Ascenson'ın verileri toplama konusunda 1996 tarihli bir yasaya güvendikleri idda edildi. Yasa hastanelere, sağlıkla bağlantılı işlerde kullanıldığı iş ortaklarıyla hasta bilgilerini, hastaların rızasına gerek duymadan paylaşma hakkı tanıyor.