Göreceksiniz 6 ay sonra Demirtaş'ı tahliye edecekler

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkân hazırlamaz." sözlerini yorumladı.





Türkkan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 ay sonra tahliye edileceğini iddia etti.





TÜRKKAN: RAHİP GİDERKEN KAPIYA KADAR UĞURLADILAR





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Türkkan, Erdoğan'ın ne söylerse tersine yaptığını belirterek, "Nasıl ki rahip Andrew Brunson'ı terörist ilan etmişlerdi. Ona papaz terörist demişlerdi. Tahliye ettiklerinde bir garip din adamı Brunson oldu. Rahip giderken uçak bileti bile tahsis edip kapıya kadar da uğurladılar. Aynısı Deniz Yücel'de de yaşandı." şeklinde konuştu.





2021 yılı genel idare bütçesinde vatandaşa yönelik hiçbir kaleme rastlanmadığına işaret eden Türkkan, "2021 yılında yaklaşık 922 milyar lira vergi geliri bekliyor bu hükümet. Bunun yüzde 10,5'nin 179 milyar lirasının faize ayrıldığı bir bütçede vatandaşa ne çıkar? Bir tek şey çıkar, zam çıkar." ifadesini kullandı.





"VATANDAŞI YAŞATMA DEĞİL, SÜRÜNDÜRME MODU"







Ülkelerin ekonomilerini ayakta tutmak ve vatandaşlarının sıkıntılarına derman olabilmek için birbirinden farklı stratejiler ve taktikler geliştirdiğini belirten Türkkan, "Türkiye de vatandaşı yaşatma değil, süründürme moduna geçti. Bir formül buldu Türkiye. İnsanları borçlandırarak, insanları borç para vererek yaşatmaya çalıştı." dedi.





Türkken, "Yeni ABD yönetimi (Joe Biden) ayarlarına geçen iktidar Demirtaş'ı da tahliye edecek, kapıda karşılayacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Şüphesi olan varsa Habur'da yaşanan rezaleti Google'da aratsın." ifadelerini kullandı.







2016 yılı kasım ayından bu yana Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali var" kararlarına rağmen tahliye edilmedi.