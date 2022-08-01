Görenler inanamıyor: İnternette kiralık katil sitesi açıldı

Türkiye'de kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir internet sitesi görenleri şaşkına çevirdi.







Birçok yasadışı işte olduğu gibi "Dark Web" üzerinden bulunan kiralık katillerin şimdi bir internet sitesi üzerinden açık açık reklamının yapılması dikkat çekti.





İnternet sitesinde neden kendilerinin seçilmesi gerektiği ise şöyle anlatılıyor:





"Kiralık Tetikçi hizmeti alırken en önemli şey GİZLİLİK ve ANONİM olmaktır. Kimliğinizin adresinizin telefonunuzun vb. bilgilerinizin kimse tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde sorunsuz olarak kiralık tetikçi hizmeti almanız gerekmektedir. Aksi takdirde deşifre olup azmettirici olmaktan yüksek hapis cezası alabilirsiniz. Düşmanınızdan kurtulmak isterken tam tersi durumlarla karşılaşmanız olasıdır."





FİYATLANDIRMA DA VAR

OdaTV'de yer alan habere göre; Site de her şey ayrıntısıyla anlatılmış durumda. Yapılacak işe göre fiyatlandırma da hazırlanmış. Sitedeki fiyatlandırma şöyle:





-Öldürme: 30 bin dolar

-Yaralama-Sakat bırakma: 20 bin dolar

-Kaçırma- Alıkoyma: 10 bin dolar

-Kundaklama: 9 bin dolar





Sitede sadece insan öldürmedikleri kara para aklama gibi suçları da işledikleri açık olarak anlatılıyor. İletişime geçmek isteyenler için bir e-posta adresi verilen sitede para yatırma işlemi içinde bir link verilmiş. Parayı peşin veya yüzde 50 usulü aldıklarını ifade etmişler.