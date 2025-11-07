Görevdeki Bakan'ın eşi Bekir Bozdağ paylaşımını beğendi: 'O çocukların ahı kolay çıkmaz'

18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini Adalet Bakanı sıfatı taşıyarak böyle savunmuştu Bekir Bozdağ. Şimdilerde sağlık sorunlarıyla geldiği hal nedeniyle en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü."









Sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören AKP Şanlıurfa Milletvekili aynı zamanda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis'e geri döndü.4 Kasım'daki TBMM Genel Kurulu oturumunu yöneten Bozdağ'ın ciddi kilo verdiği görüldü. Bozdağ'ın kilo vermiş görüntüsüyle yapılan bir sosyal medya paylaşımını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da beğendi. Paylaşımda Bozdağ için Adalet Bakanı olduğu dönemde 18 yaş altı çocukların evlenmesini savunduğu video yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı: "Üzüntü taşımıyorum, çocukların ahı kolay çıkmaz."Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"İlahi adalete inanmam. Bildiğim bir şey var ki Doğa Ana kendini savunamayan çocukların ve hayvanların yanındadır. "Ah almak" dediğimiz şey günün sonunda sizi bulmasa bile sizden olanları bir şekilde bulur.